Mezi Folmavou a Čerchovem měly jít k zemi stovky stromů, včetně vzácných javorů a jasanů. O kácení kvůli elektrickému vedení však zástupci Domažlických městských lesů, které v lokalitě hospodaří, nevěděli. Firma, jež akci údajně už na čtvrtek chystala, nemá ani nutné stanovisko od Správy chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český les.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Václav Tauer

Pořádné překvapení čekalo na hajného Domažlických městských lesů, když minulý týden vyrazil do okolí zaniklé obce Bystřice. Uviděl zhruba sto stromů opodál elektrického vedení, které byly označené ke kácení. A další měly přijít brzy na řadu. „Kolega na to přišel náhodou, zhrozil se a okamžitě mi zavolal,“ popsal ředitel městských lesů Jan Benda. O události neměl on ani hajní žádnou informaci. „O zdravotním stavu každého stromu musejí rozhodnout odborníci a musejí se sejít zástupci všech dotčených stran, což tak nebylo,“ zdůraznil Benda.