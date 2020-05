„V plánu byla dostavba částečně dochované původní hradní věže, osazení vnitřního točitého schodiště a vybudování ochozu nad úrovní vzrostlých stromů. K opravě kdysi odstřelené věže se z větší části používaly i původní kameny,“ zmínila Zuzana Langpaulová za Svazek Domažlicko, který se bude na projektu finančně podílet 10 % z celkových výdajů.

Kromě Svazku Domažlicko je přeshraniční projekt spolufinancován z Evropské unie z projektu s názvem „Revitalizace krajinných dominant v Akčním spolku Čerchov plus/Naturpark Oberer Bayerischer Wald a CHKO Český les“. „Je to projekt, který symbolicky propojuje nejdominantnější vyhlídky Českého lesa, tedy Čerchov a Starý Herštejn, s nejbližšími německými vyhlídkovými místy v okolí městeček Waldmünchen a Furth im Wald. Některé z nich už rovněž podstoupily stavební úpravy, například Klammerfels, Bayernwarte, Bleschenberg, Altenschneeberg, Hohenbogen a Drachenturm,“ pokračuje Langpaulová.

Se stavebními úpravami Starého Herštejna, které se projednávaly i s Národním památkovým ústavem či Správou CHKO Český les, pomohla i veřejná sbírka. Navzdory tomu, že pracovní skupina projektu přišla s návrhem na veřejnou sbírku v době celosvětové koronavirové krize, se na transparentním účtu sešlo 48 tisíc korun. Finanční příspěvky posílali lidé z obou stran hranic. „Inspirovaly nás projekty, kdy si dobrovolní přispěvatelé mohou například koupit vlastní schod na rekonstruované rozhledně. Dárci, pokud udělí souhlas se zveřejněním, by byli uvedeni na kovovém opláštění ochozu vyhlídkové věže,“ uvedl předseda Svazku Domažlicko Libor Picka.

Nejsou to ale jediné úpravy kolem Starého Herštejna. Upraveny a rozšířeny budou i parkovací plochy na Vranovském sedle a ke zřícenině bude zajištěn bezpečnější přístup – cesta se doplní o zábradlí, schody či lávky.

Nejsou to ale první úpravy v okolí. Již v minulosti zde vznikla naučná stezka, která by měla být dál doplněna. Dalším malým bonusem je prořezávka porostu, jež zlepší výhled do okolí.