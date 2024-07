Lékaři a záchranáři v Plzeňském kraji už museli řešit první letošní otravy houbami. Ve Fakultní nemocnici v Plzni byla jedna žena hospitalizována dokonce na jednotce intenzivní péče. Žádná otrava ale neměla fatální následky.

„V letošní sezóně jsme ošetřovali zatím jen jednu osobu s diagnostikovanou otravou houbami. Pacientka byla krátce hospitalizovaná na JIP a následně propuštěna domů,“ informovala mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová.

Houby sbírejte jen ty, co dobře znáte. A také je správně skladujte a upravujte. | Video: Deník/Milan Kilián

I v Klatovské nemocnici už měli letos pacienty s obtížemi po požití hub. „Šlo o dvě otravy mužů ve středním věku. V jednom případě nám není konkrétní houba známa, ve druhém šlo spíše o nevhodné skladování jedlé houby,“ sdělil primář tamního interního oddělení Jan Vachek a upřesnil, že lesní plody byly v umělohmotném sáčku. Dodal, že u obou pacientů šlo o lehký průběh.

Mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška doplnil, že ve zdravotnických zařízeních v Rokycanech a Stodu letos ještě žádnou otravu houbami neřešili. Stejné je to v Mulačově nemocnici v Plzni a taktéž v plzeňském Privamedu. „Pacienti s těmito problémy jezdí většinou rovnou do Fakultní nemocnice,“ konstatovala jejich mluvčí Eva Milerová. Informace z Domažlické nemocnice k dispozici nejsou.

„Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje v tomto roce zaznamenala celkem devět událostí spojených s požitím hub. Ne vždy však přímo šlo o intoxikaci. Šlo například o nevolnosti nebo zažívací obtíže s houbami spojené,“ informoval mluvčí záchranářů Lukáš Uherek s tím, že šlo o události různého typu naléhavosti. V šesti případech byla záchranka vyslána přímo k pacientovi, tři byly řešeny poskytnutím odborné rady po telefonu volajícímu s odbornými doporučeními. Tito pacienti pak k lékaři vyrazili vlastní cestou.

Uherek všechny milovníky výprav do lesa upozorňuje, aby zásadně sbírali jen houby, jež bezpečně poznají. A co je také důležité, aby byli schopni je adekvátně zpracovat.

Jak poznáte otravu houbami? Během minut až několika hodin (záleží na toxicitě houby a odolnosti jedince) lze pozorovat různé příznaky. „Může to být například malátnost, průjmy a zvracení, bolesti břicha, bolesti nebo točení hlavy, nekoordinovaný pohyb, v některých případech i halucinace, bušení srdce. U závažných otrav s dlouhou expozicí toxinu na lidský organismus může jít až o poruchy vědomí, nebo život ohrožující bezvědomí. Jaké příznaky se objeví, nelze nikdy dopředu s jistotou říci. U každého jedince se mohou projevovat různě,“ konstatoval Uherek. Doplnil, že pokud máte podezření na otravu jakoukoli houbou, měli byste se obrátit na svého praktického lékaře či pohotovost. V případě závažných projevů pak na tísňovou linku záchranné služby 155.

Uherek dále konstatoval, že pokud je dotyčný při vědomí, je schopen spolupráce a zároveň je bezpečné mu podat léky do úst, je vhodné mu dát tzv. černé (živočišné) uhlí, a to dle příbalového letáku, kde najdete přesné dávkování. Jde o univerzální lék zamezující dalšímu působení toxinu a eliminující jeho účinek v těle. „Největší význam má jeho podání nejlépe do jedné hodiny od podezření na otravu. Toto množství je pak vhodné zapít vodou, alespoň 250 až 300 ml. Pokud je to možné, měli bychom zajistit i zvratky, popřípadě stolici, tyto získané vzorky mohou velmi dobře posloužit při toxikologickém rozboru v laboratoři a poukázat na příčinu otravy,“ uzavřel Uherek.