Čachrovu a tam jsme si již přišli na své, během ani ne půlhodiny jsme měli košíky plné krásných hřibů. A rozhodně se dařilo i našim čtenářům, kteří nás zahrnuli krásnými fotografiemi svých úlovků, které si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Marie Bubeníková z Dlouhé Vsi, by nemusela ani do lesa, jak sama říká. „Do lesa chodím tak na hodinku, na dvě, protáhnout tělo a bez košíků nejdu. Ale ani bych nemusela, kozáci mi rostou i na zahradě, ty jsou ovšem jen pro radost, jsou to moje pravidelné podzimní květinky, netrhají se,“ říká s úsměvem Bubeníková, která jich tam o víkendu měla hned dvanáct.

S dalšími plnými košíky se s námi čtenáři podělili od Habartic, Kosmáčova, Čachrovska a dalších koutů kraje. Někteří ještě posmutněle přiznali, že se jim nepodařilo najít nic, ale o to více byli po zhlédnutí příspěvků odhodlaní jít znovu.

