Prvním místostarostou zastupitelé zvolili Pavla Faschingbauera (ODS), druhým je Viktor Krutina (Piráti). Oba budou funkce vykonávat jako uvolnění, Krutina je navíc pověřen řízením městské policie. Radními se stali Waldemar Janeček (Domažlice pro všechny), David Bor (ANO), David Všetečka (ANO) a Lenka Bauerová (ODS). Na prvního místostarostu navrhla opozice neúspěšně svého kandidáta, někdejšího starostu Miroslava Macha (SPMD).

Revitalizace Steidlova parku je téměř hotova

„Máme před sebou řadu úkolů. Tím primárním je dokončení bytové výstavby v Petrovické ulici. Velkým tématem je samozřejmě energetická krize a její dopady na chod města. Uvidíme, kolik peněz nám zbyde na další investice, vše si vyhodnotíme,“ dodal starosta Wiesner.

Lídr strany Sdružení pro město Domažlice Miroslav Mach už dříve Deníku sdělil, že původně počítal s tím, že se dohodne s KDU-ČSL a občanskými demokraty. V tomto případě by získali jedenáct hlasů. „Nedá se nic dělat. ODS se nám nepodařilo přemluvit i přesto, že jsme jim chtěli s jejich požadavky vyjít vstříc,“ konstatoval Mach, který byl do roku 2018 dvanáct let domažlickým starostou.