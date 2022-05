Lidé zájem o dovolenou ve středisku Rybník na Domažlicku stále mají, dříve se objednávali na několik měsíců dopředu, nyní spíše vyčkávají a rezervují si pobyt maximálně měsíc předem.

„Turisté k nám jezdí třeba na víkend, ale ubytováváme i školy v přírodě, týmy sportovců. Díky těmto větším skupinám je stále poměrně vysoká obsazenost ubytování,“ sdělil majitel areálu Jindřich Rejšek.

Zdražit v areálu museli, výrazně totiž stoupla cena energií, jídla i piva. Potýkají se tu i s nedostatkem personálu, kvůli tomu museli omezit provoz zařízení, v týdnu už není otevřená restaurace. Jedná se o důsledek covidové doby, kdy turismus a hotelnictví byly jedněmiz nejvíce postižených oborů. „Od vypuknutí pandemie jsme měli nonstop zavřeno. Zaměstnanci si hledali jinou práci, většinou ji našli v Německu,“ řekl majitel s tím, že lidé byli zvyklí, že se toulali Českým lesem a mohli se v Rybníku zastavit třeba na oběd. V současnosti připravují jídlo jen pro ubytované hosty. Od loňska se ale mohou občerstvit nově také návštěvníci bowlingu, který je součástí areálu.

Penzion u Chodského hradu

Bufetové snídaně, čerstvé suroviny, velký výběr pokrmů. To jsou lákadla pro hosty třiatřicetilůžkového Penzionu U Chodského Hradu. Lidé do penzionu na domažlickém náměstí Míru jezdí většinou pracovně. I tady museli zdražit – přibližně o patnáct procent.

„Ze začátku covidu jsme měli úplně zavřeno, pak se to lehce zlepšilo, mohli tu být ubytovaní lidé s potvrzením od zaměstnavatele. Pořád jsme si drželi režii, nešli jsme do minusu,“ uvedl manažer Penzionu U Chodského Hradu Luboš Houdek, který letos vnímá zvýšený zájem o ubytování v Čechách. Domnívá se, že je to dané tím, že byli lidé kvůli covidu dlouho doma. Současně si ale neobjednávají pobyt dopředu, spíše plánují krátkodobě. „Není výjimečné, že se rozhodnou ze dne na den,“ dodal.

Penzion Pleš

Pandemickou krizi ustál i Penzion Pleš, nacházející se na klidném území zaniklé vesnice nedaleko německých hranic. „Personál jsme horko těžko udrželi. Zájem se po covidu zvýšil, teď je ale zase propad kvůli dění na Ukrajině a celkovému zdražování. Loni touto dobou už jsem měl sezonu vyprodanou, lidé nad tím více přemýšlí a šetří,“ popsal majitel Penzionu Pleš Marek Hrůša s tím, že vstupní náklady výrazně stouply. „Teď nastává šok, kdy lidé přijdou a vidí ceny. Je ale třeba si uvědomit, že všechno zdražilo. Penzion je na samotě, musím vše dovážet, i to něco stojí. Bude chvíli trvat, než si lidi zvyknou na vyšší ceny,“ konstatoval a zmínil, že léta letoucí je na Pleši lákadlem klid, který okolí nabízí. „Bez televize, bez rádia a velkou devízou je naše chlebová pec,“ dodal.