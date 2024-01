Novým vlastníkem se stala firma Hesti Praha, spol. s r. o., jejíž pobočkou je G. T. S. Poběžovice, spol. s. r. o. Majitel zamýšlel obnovit provoz hotelu s restaurací už v říjnu 2023. Poté se ve městě hovořilo o tom, že otevřít by se mohlo do srpnové pouti 2024. „Vinou špatných technických dispozic a nevyhovujících podmínek restaurace s kuchyní nebylo možné říjnový termín dodržet,“ vyjádřil se nyní Zbyněk Švec, ředitel G. T. S. Současný odhad pro nové zprovoznění restaurace a velkého sálu je podle jeho slov listopad 2024.

„Aby byl provoz samotné restaurace obnoven co možná nejdříve, byla rekonstrukce hotelu započata v přízemí. Zde se pracuje na změně původní dispozice celé restaurace spolu s kuchyní. Jediná změna, kterou zákazník pocítí, bude v době obědů,“ uvedl ředitel pro zpravodaj Poběžovicko. „Zákazník přijde k výdejnímu okénku, kde sdělí obsluze svůj výběr, a poté u pokladny za odebraný pokrm zaplatí. Slibujeme si od toho, že budeme schopni obsloužit více zákazníků, aniž by museli na své jídlo čekat. Co se týče pokrmů, plánujeme zachovat českou kuchyni v obdobné cenové hladině, kterou udává trh na Domažlicku,“ upřesnil.

„Samozřejmě bude rekonstruován i velký sál, kde by se do budoucna mohly konat svatby, plesy, bály, diskotéky. Jelikož přízemí bude dispozičně řešeno moderně, dočká se třípatrový hotel i výtahu. Po rekonstrukci přízemí se v další fázi míří na ubytovací kapacity. Pokoje v současné době nevyhovují běžným standardům, proto je nutné při rekonstrukci myslet i na sociální zázemí. To bude k dispozici pro každý pokoj zvlášť,“ sdělil Zbyněk Švec. Zmínil se také o tom, že perspektivně se firma jako nový majitel zabývá i otázkou revitalizace zahrady a vybudováním wellness zóny s krytým bazénem.