Západočeské oblastní přehlídky Svazu českých divadelních ochotníků (SČDO) bude hostit Horšovský Týn. Soutěže pro děti, mládež i dospělé Kandrdásek, Pohárek a Aktovka se zabydlí 17. února od 9 hodin v horšovskotýnském kině.

Kino v Horšovském Týně, nově po rekonstrukci, přivítá západočeské přehlídky divadelních ochotníků. | Foto: MKZ Horšovský Týn

Kandrdásek SČDO aneb Memoriál Bedřicha Čapka a Zdeňka Fürsta nabídne monology i dialogy v podání dětí a mládeže. Soutěž zajišťuje současně výběr na národní přehlídku, která se bude konat 6. dubna v Neratovicích.

Pohárek SČDO, zároveň Memoriál Zdeňka Kokty, je také už tradiční přehlídkou monologů a dialogů, ale v nastudování dospělých herců. I tady půjde o výběr do celostátního finále. To se uskuteční ve Velké Bystřici od 14. do 16. června.

Navíc se poměří inscenace jednoaktových her v neméně známé soutěži Aktovka, opět s možností postupu na národní přehlídku, v tomto případě listopadovou. Je tedy v sále kina oč se snažit a nač se těšit.

Pořadateli jsou Svaz českých divadelních ochotníků, Městské kulturní zařízení Horšovský Týn a Divadelní soubor Horšovský Týn. Za finanční podporu náleží poděkování Plzeňskému kraji.