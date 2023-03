V okolních městech je dostatek aquaparků, a tak se v Horšovském Týně rozhodli pro venkovní koupaliště. „Byl to dlouholetý dluh obyvatelům našeho města. Měli jsme zde historicky přírodní koupaliště, ale tam se začaly zhoršovat podmínky, mělo malý přítok, byly tam sinice, a tak to nešlo z hygienických důvodů udržet. Přemýšleli jsme tak, co udělat, a po důkladné analýze jsme se rozhodli postavit venkovní bazén s chemicky upravenou vodou,“ řekl starosta města Josef Holeček.