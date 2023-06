Obyvatelé Horšovského Týna se po letech dočkali a v pátek se otevře nové, moderní koupaliště za více než sto milionů korun. Voda v něm nebude nikdy studená.

Slavnostní otevření koupaliště v Horšovském Týně. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Pro Horšovský Týn bylo venkovní koupaliště jasnou volbou. „Byl to dlouholetý dluh obyvatelům našeho města. Měli jsme zde historicky přírodní koupaliště, ale tam se začaly zhoršovat podmínky, mělo malý přítok, byly tam sinice, a tak to nešlo z hygienických důvodů udržet,“ řekl starosta města Josef Holeček.

Nyní se tak dočkali moderního koupaliště, které bude od posledního červnového dne v provozu. Vznikl celý areál s bazénem s nerezovou vanou, dlouhý 25 m a široký 17 m. Dvě dráhy v něm slouží pro kondiční plavání, zbytek je určen pro wellness. Nechybí oblíbené tobogány - rychlejší a pomalejší. Nezapomíná se ani na malé děti. V areálu návštěvníci najdou gastroprovoz, sprchy, toalety, plochu na opalování, dětský koutek s herními prvky, hřiště na beach voleyball. Nedílnou součástí je i parkoviště. „Myslíme i na chladnější dny, kdy tam bude doohřev vody tepelnými čerpadly, takže voda má vždy minimálně 26 stupňů Celsia. Čímž můžeme prodloužit sezonu, pokud bude zájem. Po včerejší průtrži bylo chladno a ráno, když jsme sem přišli, šla z vody pára,“ uvedl starosta, který má radost, že je vše hotové včas, i když se během prací potýkali s problémy. „Vše jsme vyřešili, měli jsme skvělou firmu, která se k nim postavila čelem. Například jelikož zde byla dříve čistička odpadních vod, tak když se zakládala stavba, šlo se do hloubky a narazilo se na zbytky betonů. Musely se tudíž upravovat projekty, ale s tím jsme počítali, že jakmile se kopne do země, tak se může leccos objevit,“ okomentoval Holeček.

Vybírá se Stavba roku Plzeňského kraje. Hlasovat o Ceně veřejnosti můžete i vy

Jelikož jde o nové, moderní koupaliště, bude lidi lákat, ale starosta doufá, že nápor zvládnou. „Zlí jazykové říkali, že tady nikdo nebude, ale my víme, že se lidé těší, i z okolí, tak máme trochu strach, protože vše je nové, i noví zaměstnanci, ale věřím, že se vše zvládne,“ poznamenal starosta.

A i když jde o zcela nové koupaliště, vstupné nebude nijak vysoké. Dospělí tam za celý den zaplatí 90 Kč, studenti a senioři 70 Kč a děti 50 Kč, po 16. hodině se cena snižuje o 20 Kč. Děti do 6 let mají vstup zdarma. „Snažili jsme se to držet dole, aby to lidé využívali, počítáme s

tím, že budeme koupaliště dotovat,“ dodal na závěr Holeček.