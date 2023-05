Součástí společného cvičení bylo i představení systému Pátrač, který vyvíjí Česká zemědělská univerzita pro Ministerstvo vnitra ve spolupráci i s horskou službou od roku 2016, německým policistům.

Společné cvičení horské služby a české a německé policie. | Foto: Horská služba

Před týdnem proběhlo v Domažlicích cvičení horské služby, české a bavorské policie. Od 15. do 17. května cvičily zmíněné složky pátrání po pohřešovaných osobách, němečtí policisté se navíc seznamovali s Pátračem. Systém Pátrač je digitální nástroj, který umožňuje přesné plánování, řízení a hodnocení pátracích akcí. Usnadňuje tak komunikaci mezi psovody, koordinátory a ostatními zúčastněnými jednotkami během pátrání. „Je nám ctí, že nás policisté z Krajského ředitelství Plzeňského kraje přizvali, a oceňujeme tuto formu spolupráce,“ uvedl Ondřej Zeman z horské služby, který se cvičení zúčastnil se svou fenkou Enigmou.

Během prvního dne cvičení se účastníci seznámili s výcvikem pro plošné vyhledávání, včetně označování nálezu figurantů štěkotem. Druhý den byla představena práce se systémem Pátrač, kdy s pomocí interaktivní mapy a GPS lze v reálném čase sledovat pohyb všech jednotek v terénu. To zvyšuje efektivitu a bezpečnost pátracích akcí. „Vládla pohodová a přátelská atmosféra a díky vzájemnému sdílení zkušeností se mohou všichni kynologové posouvat ve svých znalostech a dovednostech dopředu,“ dodal Jan Hepnar, který se cvičení zúčastnil se psem Casim.

Jedním z impulzů pro pořádání tohoto cvičení bylo i úspěšné pátrání po osmileté Julince, které před rokem a půl, v říjnu 2021, skončilo šťastně díky výjimečnému úsilí pátracích týmů a spolupráci psovodů z celé České republiky. V tomto případě byl systém Pátrač využit k efektivnímu koordinování velkého množství pátracích týmů, které se pátrání účastnily. Tři dny tehdy Julinku hledalo kromě členů kynologických brigád několik stovek záchranářů, policistů, hasičů, horských záchranářů a dobrovolníků.

Pátrání po holčičce se na německé straně hranice tehdy účastnila bavorská policie a německým policistům se dle slov horské služby systém Pátrač líbil. Implementace do jejich systému by byla složitá, oceňují ale jeho přínosy pro organizaci a efektivitu pátracích akcí. „Ceníme si otevřené diskuse o tomto systému a výměny zkušeností s našimi německými kolegy. I když není v plánu jeho implementace do německého systému pátrání po pohřešovaných osobách, tato zkušenost nám poskytuje cennou zpětnou vazbu pro další vývoj Pátrače,“ uzavřel Ondřej Zeman s tím, že cvičení v Domažlicích bylo významnou příležitostí pro posílení mezinárodní spolupráce a výměny osvědčených postupů v oblasti kynologie a pátracích technik.