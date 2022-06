Zástupci německé strany přivítali v sobotu 11. června českou delegaci na radnici a následně se všichni přesunuli do sportovního areálu, kde se účastnili sportovních Her bez hranic. Celkem deset smíšených družstev soutěžilo v sedmi netradičních disciplínách. „Myslím si, že setkání splnilo svůj účel a bylo dalším kamínkem do mozaiky společných akcí obou měst,“ sdělil starosta Holýšova.