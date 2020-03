Holýšovští chtějí rozšířit školu

Základní školu Holýšov čeká do budoucna modernizace a rozšíření. Vedení města hodlá do konce volebního období školu rozšířit. Důvodem je nevyhovující kapacita. Nový pavilon, s nímž počítá studie, by tento problém vyřešil na několik dalších let.

Ilustrační foto. | Foto: archiv