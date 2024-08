„Náš veteránklub je jedním z mála českých klubů, který svoji akci pořádá bez přerušení již půl století," sdělil člen klubu Jan Pek. Podle jeho sdělení je organizačním centrem akce babylonský autokemp, kam první účastníci dorazili už v pátek. V sobotu dopoledne přijeli na horní část domažlického náměstí, kde si je zájemci měli možnost prohlédnout. A bylo se rozhodně na co dívat. Mezi vozy byly k vidění například značky jako Jaguar, Rolls Royce, Cadillac, MG, Aero a mnoho dalších.

Nechyběly ani motocykly, kde byly zástupci značek Jawa, BMW, Indian, ČZ, Harley-Davidson a další skvosty. „Je to moc hezká podívaná. Vidět ty motory, jak vypadaly dříve, jak honosné vozy byly, to je krása. Musí to být náročná údržba, a to i finančně, ale když někdo takové koníčky má, je to super. My se pak máme na co dívat," řekl jeden z obdivovatelů vozů Václav Prošek.

Jízda spolehlivosti v Domažlicích. | Video: Daniela Loudová

V poledne se všichni vydali na jízdu po okolních obcích a cílem byl opět Babylon.