Herec Vladimír Javorský beseduje ve Staňkově

„Herec zavzpomíná na své televizní a filmové začátky, kdy se setkal s předními českými režiséry a herci, povypráví o svém působení v Národním divadle i o hudbě a vystupování v kapele Miroslava Kemela, kde zpívá a hraje na flétnu, kytaru a saxofon,“ zve za pořadatele Marta Kastlová. S tím, že Vladimír Javorský zodpoví i otázky z řad diváků.

Protagonista besedy jistě nevynechá ani své role v Národním divadle, jako byl Shakespearův Hamlet, v současnosti jej můžeme vidět například jako Lízala v Maryše bratří Mrštíků. Je také držitelem Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli – za postavu Jardy ve filmu Poupata.

Setkání s Vladimírem Javorským pořádá město Staňkov, a to v rámci oslav 790 let města. Závěr večera by měl patřit autogramiádě.

Na závodech v rybolovné technice v Kladrubech váleli sportovci ze Kdyně