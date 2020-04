Důvodem je vysoký počet nakažených na Domažlicku. Dle poznatků z Krajské hygienické stanice v Plzni to spojuje právě se zmíněnými pendlery. Většina nakažených má na ně mít přímou vazbu. Dalším faktem pak je, že i sousední okres Cham má vysoký počet pozitivně nakažených onemocněním COVID-19.

„Vzhledem k uvedené skutečnosti žádám tímto o úplné zrušení výjimky ze zákazu vycestovat mimo území České republiky pro přeshraniční pracovníky nebo alespoň o zpřísnění výjimky s podmínkou trvání opuštění ČR za pracovní příležitostní v délce trvání minimálně 3 týdny, bez přerušení, a po návratu do ČR uvalení karantény v délce 14 dnů. Toto opatření navrhujeme zavést na dobu určitou a to, alespoň, na 3 měsíce,“ uvedl v dopise hejtman.

Ovšem každá akce vyvolává i následnou reakci. V tomto případě jde o ty, kteří se pendlerů jako jedni z mála zastávají. Nesouhlas a odlišný názor zazněl ze Všerub z úst starosty Václava Bernarda. „Tvrzení pana hejtmana se vztahuje k 6. dubnu, což je poněkud odvážné tvrzení. Protože k 7. dubnu se mezi tyto pracovníky počítají pouze přeshraniční pracovníci zaměstnaní ve zdravotnictví, sociálních službách či IZS. Většina zbývajících přeshraničních pracovníků již nemůže od 26. března hranici pravidelně překračovat,“ upozorňuje starosta městyse. Řada pendlerů se tak nedobrovolně odstěhovala do Bavorska, kde vkuse zůstává 21 dní a po návratu do Čech je čeká 14 dnů v karanténě.

Většina Čechů pracujících v Čechách pohlíží na pendlery, nebo-li obyvatelé dojíždějící za prací do Německa, spíše se závistí. Ve skutečnosti jde ale o to, že drtivá většina pendlerů potřebuje vydělané peníze pro zabezpečení rodiny, splácení půjček, stavbu rodinného domu a mnoho dalšího. Obětují volný čas, mnohdy i na úkor vlastní rodiny, který je využitý jen samotnou cestou do práce a z práce. Faktorů je mnohem více, nejde jen o výdělek.

„Velmi snadno lze osočit tuto skupinu lidí, na kterou si všichni, i díky panu hejtmanovi, teď poukazují jako na hlavního viníka přenašeče virového onemocnění. Proč mají být pendleři a jejichrodinní příslušníci diskriminováni, proč z úst lékařů zaznívá kromě standardních otázek, zda má příznaky Covid-19 a zda se vrátil z rizikové oblasti, také otázka, jste pendler, nebo máte pendlera v rodině,“ pokračoval ve své reakci Václav Bernard, který stojí při pendlerech od samého začátku. Zároveň Josefa Bernarda vyzval, aby uvedl procenta, na kolik za současným stavem v domažlickém okrese stojí vina pendlerů, kolika procenty se podílejí osoby, kteří byli na dovolené v Itálii a kolik procent nakažených je nezjištěného původu. Mimo jiné vyzval starosta městyse Všeruby Václav Bernard hejtmana Josefa Bernarda k omluvě.

„Mě by nikdy nenapadlo nařknout kohokoliv z toho, že úmyslně nakazí ostatní. Přeci každý člověk se selským rozumem ví, že virové nákaze nelze zkrátka předejít, ale pouze můžeme zmírnit dopady. Pokud tedy nemůžete jednoznačně dokázat, že za celou situací na Domažlicku stojí pendleři,vyzývám Vás, abyste se jim veřejně omluvil,“ řekl starosta Václav Bernard v otevřeném dopise určeném přímo hejtmanovi.