V malé obci Pocinovice na Domažlicku kraluje hasičské tatře dáma. Je jí Jana Schambergerová, která je členkou místního sboru dobrovolných hasičů už deset let. V jednotce, jež je určená pro zásahy, je osm let.U sboru navíc působí jako strojnice, jediná v celém Plzeňském kraji. A právě jako strojnice si musí umět poradit i s pořádnou technikou. Její doménou je především zmíněná tatra, cisternová automobilová stříkačka.

Kdo je vlastně 'strojník'?

Strojník je u hasičů řidič, který má veškerá oprávnění řídit hasičské auto a především ovládat čerpadlo, tj. řídí auto k zásahu a ovládá čerpadlo ve vozidle.

Jak se stalo, že ses jako žena dostala za volant hasičské cisterny?

Na hasičině se mi vždycky líbila hlavně ta technika. Líbí se mi různorodost vybavení, uložení věcných prostředků v autech a tak. Takže řízení už přišlo tak nějak automaticky a bez rozmyslu.

Co všechno ses musela naučit a zvládnout, než si směla auto ovládat sama?

Udělala jsem si řidičský průkaz skupiny C + E, což dnes zrovna není úplně levná záležitost. Po dvou letech praxe jsem absolvovala strojnický kurz (S40) v Třemošné. V první řadě jsem si hlavně musela uvědomit zodpovědnost spojenou s řízením těchto vozidel a možné následky.

Co na to říká tvoje okolí, že dáma kraluje cisterně?

Lidé moc nečekají, že s cisternou přijede holka, takže jsou hodně překvapení. Ale setkávám se hlavně s kladnou reakcí od okolí, občas si mě někdo fotí nebo si mě natáčí.

Určitě každý muž bude tvrdit, že ženy jsou za volantem nejhorší v couvání. Viděla jsem tě zajíždět s cisternou do garáží a bylo to skvělé. Navíc tam nejsou žádná čidla, vše děláš podle zrcátek. Bylo těžké si to osvojit s tak velkým kolosem?

Řekla bych, že to přišlo postupně. Na začátku jsem jezdila jen s LIAZ. LIAZ je o trochu kratší a lehčí, ale zase má nesynchronní převodovku, takže je zde obtížnější a zdlouhavější řazení. Později jsem začala jezdit i s Tatrou 815. Tatra váží 25 tun a je o něco delší než LIAZ a parkování do garáže je „trochu víc natěsno“. Každé auto je něčím specifické, něco mi sedí víc a něco míň, chce to jezdit, jezdit a jezdit, aby se člověk co nejvíc naučil.

Pamatuješ si na svoji první jízdu s cisternou?

Zcela jistě. Vůbec první jízdu jsem jela s LIAZ a upřímně se mi chtělo brečet. Všechno bylo úplně jiné než v autoškole, přeci jen stáří aut bylo docela odlišné. Tehdy sebral odvahu Vlasta Václavovic, který je také strojník a jel se mnou, abych se s autem seznámila a projela se. Podle mě se musel hrozně moc bát, ale nedal to najevo. Díky tomu, že mi Vlasta věnoval něco málo ze svého volného času jsem to nevzdala a dneska už jezdím skoro jako „mazák“. Samozřejmě se na tom podíleli všichni, co u nás jezdí, protože každý z nich mě něco naučil a hlavně podpořil. Tímto díky za vaši trpělivost se mnou.

Pořád se ale asi musíš školit a vzdělávat. Je to náročné?

Pro mě je to koníček, dělám to ráda. Většinou se prochází věcné prostředky v autě, agregáty a jezdí se kondiční jízdy, kde se řidič zdokonaluje v jízdě. Provádíme zkoušky čerpadel. Pak jsou různá odborná témata, ve kterých se musíme proškolit, musíme je znát a v případě potřeby umět použít v praxi. Témata se týkají chování a dalších věcí spojených se zásahem.

Vzpomeneš si ještě, co tě ke sboru a hasičině přivedlo?

K hasičině mě přivedl taťka. Je stejně jako já strojník v JSDH. Bral mě s sebou na soutěže v požárním sportu, ale mně se stejně vždycky nejvíc líbila cesta na soutěž tím hasičským autem. Pak mě začalo postupně zajímat, co se děje když zahouká siréna a začalo se to nabalovat až tak, že jsem v jednotce na pozici strojníka.

Jak dlouho už ve sboru vlastně jsi?

Celkově ve Sboru dobrovolných hasičů jsem už 10 let. V jednotce, což je vlastně složení lidí, kteří jsou určení pro zásahy pak skoro 8 let.

Řekneš nám, jaké je tvé povolání, čím se živíš?

Pracuji jako operační technik Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.