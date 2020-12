„Už jsme organizovali podobnou sbírku s názvem Haima cup 2019, kdy vybrané finance, což bylo 120 tisíc korun, směřovaly čtyřem dětem na onkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Na tom jsme se podíleli se spolkem Chodská naděje, z. s. Naši pomoc chceme teď cílit na děti v domažlickém okrese. Proto jsme se nyní rozhodli pomoci nemocnému Davidovi,“ říká předseda spolku Oprechtice Firesport team Václav Pejsar.

David Lazna onemocněl ve třinácti letech akutní lymfoblastickou leukémií. Během intenzivní léčby v nemocnici se z velké části staral o domácnost jeho bratr Miroslav, aby rodičům pomohl v těžkých chvílích. „Davidovi byla navíc zjištěna osteonekróza kostí. Tato nemoc má vliv na funkci kloubů. Nyní má David problém s chůzí kvůli prasklé kůstce v kotníku, má touto nemocí napadeny oba klouby a proto chodí o berlích,“ líčí Pejsar.

„Protože jsme už dříve pomáhali, Davidova maminka se nám ozvala, zda bychom neuspořádali akci i pro jejího syna. Jeli jsme k nim na návštěvu a viděli jsme, čím si rodina prochází. Davidova nemoc vyžaduje absolutně sterilní prostředí, proto byli nuceni změnit bydlení, což znamenalo další velké výdaje. Rodina však nyní žije v domě, kde se může vytápět pouze krbovými kamny, což je pro Davidovu oslabenou imunitu nevyhovující. To nás nakoplo,“ vysvětluje vedoucí spolku.

Založili tedy projekt Rytíř pomáhá, který je v současnosti zaměřen na pomoc Davidovi. Nemá to být ale pouze jednorázová akce, v budoucnu chtějí pomáhat i dalším dětem. „Je to projekt na delší dobu. Už když jsme byli v nemocnici v rámci projektu Haima cup odevzdat šek, vyprávěly nám dotyčné rodiny, co zažívaly, a my jsme to viděli na vlastní oči. To byl pro nás hnací motor,“ míní Pejsar.

Oprechtičtí hasiči připravují v rámci sbírky pro Davida také charitativní akci v Zahořanech na 21. srpna 2021. „Součástí akce bude hasičská soutěž, kulturní program po celý den a zábava pro děti. Doufáme, že to vyjde. Peníze získané ze založené veřejné sbírky a z charitativní akce by rodina použila na vybudování zmiňovaného vytápění,“ dodává Pejsar.