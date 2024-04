Náměstí v Domažlicích v sobotu patřilo hasičům. Konal se tam jubilejní 20. ročník extrémní soutěže Výstup na věž. I když rekord z roku 2017 překonán nebyl, hasiči tam nechali spoustu sil a potu.

Extrémní hasičská soutěž Výstup na věž v Domažlicích. | Foto: se svolením Zdeňka Mlezivy

V Domažlicích se uskutečnila extrémní soutěž hasičů Výstup na věž, která oslavila 20 let od založení. „Celkem 34 hasičů z 22 sborů dobrovolných hasičů z Plzeňského kraje a Německa si letos trouflo zdolat domažlickou věž. Celkem 196 schodů do ochozu domažlické dominanty vysoké 56 metrů závodníci zdolávali ‚v plné polní‘. Závodník musel mít předepsanou ústroj čili pracovní stejnokroj, rukavice, přilbu a na cestu dostal od pořadatelů dýchací přístroj Satrurn S7 a hadici C52 v kotouči," uvedl za domácí pořadatelský sbor a prezident soutěže Luboš Mleziva.

Nejrychleji se do ochozu věže dostal Jakub Kulhánek, startující za SDH Tlumačov, s časem 77.069 s, který startoval v kategorii do 30 let. Druhé místo obsadil Jaroslav Nový z Hodousic a bronz cinknul pro Jana Šůse z Přeštic.

Kategorii nad 30 let vyhrál Pavel Kouřík z SDH Díly s časem 78.038 s. Pro stříbro si přijel Antonín Rendl z České Kubice a třetí místo získal Petr Urban z Chudenic.

Absolutní rekord 69,972 vteřiny k dosažení vrcholu věže z roku 2017 drží Jiří Hnyk ze Sboru dobrovolných hasičů Klenčí pod Čerchovem, ten letos pokořen nebyl. „Tak uvidíme za rok," uzavřel Mleziva.