Sto třicet let. Tolik oslaví sbor dobrovolných hasičů v Tlumačově. Sobotní slavnost 22. srpna se ponese v duchu tradice i rockové hudby.

Mezi gratulanty se totiž řadí i Milan Schelinger Band, Dupalka nebo Tlustá Berta. Program začne ve 14:30 srazem na návsi v Tlumačově a pokračovat se bude ve tři hodiny odpoledne mší u kaple svatého Vavřince. Zároveň se i uctí památka padlých, na jejichž pomník položí věnce. Pak se uskuteční tradiční průvod, a to do AMFI Tlumačov, kde už na návštěvníky i hasiče samotné čeká pořádná sláva a předání vyznamenání. Od 18:00 pak postupně vystoupí Dupalka, Milan Schelinger Band a Tlustá Berta, kapela, která se na domažlickém okrese, a dokonce i v Mrákově a okolí, cítí jako doma. Vystupuje zde totiž pravidelně. Vstup na oslavy je zdarma, a to jako poděkování těm, kteří do kulturního domu v Mrákově nebo do AMFI Tlumačov jezdí na pořádné akce.