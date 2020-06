Jakým závodem jste měl zahájit sezónu?

Sezónu jsem měl zahájit prvního května na Českém poháru v Ostravě.

O kolik závodů přijdete?

Vypadá to, že asi o celou sezonu. Jsou zrušeny veškeré vrcholy sezony jako mistrovství světa (MS) v Dánsku nebo mistrovství Evropy v Německu. Co se týče Českého poháru tak jsou zatím zrušeny všechny závody do konce června, což je vlastně většina, zbývá už jen Český pohár v Kroměříži v půlce září, tak uvidíme, zda alespoň tento závod se uskuteční. Budu doufat, že se alespoň objeví nějaké regionální soutěže.

Před začátkem sezóny jste ale najel na přípravu a soustředění. Jak takové přípravy na závodní sezónu vypadají?

Příprava se většinou odvíjí od vrcholu sezony tedy od nejdůležitějšího závodu. Letos to mělo být v půlce srpna MS v Dánsku. Vše je naplánováno tak, aby měl závodník největší a nejlepší formu právě v této části sezóny. Příprava začíná většinou v listopadu či v prosinci, kdy je zapotřebí postupně tělo znovu naučit zvykat si na určitou pravidelnou zátěž. V tomto období, myslím tím zimu,je zapotřebí nabrat sílu v posilovně a naběhat nějaké kilometry. Osobně hodně využívám běžky, i když letos to byla pěkná bída. Během zimy jsme měli pár reprezentačních soustředění, která jsou super, jelikož trénování v kolektivu a vzájemná rivalita je vždy ku prospěchu. Na jaře jsem pak stihl ještě před koronavirovou situací v Čechách a na Domažlicku jedno individuální soustředění na Železné Rudě.

Snažil jste se ale i získat sponzory. Jak finančně náročný je tento druh sportu a závodů? Využijete zrušené závody k tvrdší a pečlivější přípravě na příští rok?

Tak jako skoro každý sport na profesionální úrovni je o financích, tak o TFA to platí taktéž. Aby si člověk mohl dovolit různá soustředění, kvalitní regenerační služby, fyzioterapeuta a další. Abych patřil ke světové špičce a mohl bojovat o ty nejvyšší příčky na světových šampionátech se prostě, tak bez těchto služeb se zkrátka obejít nedá. Takže za každou podporu jsem nesmírně rád a snažím se to oplácet co nejlepšími výsledky.

Zdroj: Deník / Robert Babor

Byl tento čas navíc i takový bonus pro vás, když jste loni absolvoval operaci?

Myslím si že ne. Operaci jsem měl plánovanou s doc. MUDr. Petrem Zemanem ihned po konci sezóny v půlce října tak, abych mohl zahájit přípravu na novou sezónu podle plánu začátkem prosince. Což se i díky skvělému operatérovi a práci fyzioterapeutů povedlo. Rameno jsem postupně zatěžoval a od ledna jsem přešel do plné zátěže, tak že ruka je rozcvičená až až. Tohle v přípravě nehrálo žádnou roli, spíše naopak to mělo pozitivní výsledek, jelikož jsem si opravdu odpočinul. Doma trénuji především kolem baráku, teď když nejsou závody tak je na to i více času.

Jak se připravujete teď a jak udržujete kondici?

Nyní je to složité. Po zrušení všech velkých závodů člověk přijde o motivaci a hlava udělá svoje. Už to není tak, že dneska musím odběhat tolik a tolik kilometrů, ať padají trakaře, anebo je hezky. Jde spíše o to nevypadnout z tréninku na nějakou delší dobu. Tak že po konzultaci s trenérem jsem přešel do takového úsporného tréninkového tempa. Nyní mám prostor vyzkoušet i nové věci v tréninku a sledovat jak na to moje tělo reaguje. Pevně věřím, že během léta se nějaký závod bude konat. Alespoň u nás na Dílech. Závod v TFA pořádáme 18. července a budeme tomu říkat takové 'Oficiální neoficiálně mistrovství všeho'.

Pokud by vše v následujícím období šlo podle plánu, příští rok by vás zase čekaly světové hry. Ačkoli jste z Číny přivezl medaile a řadu úspěchů, usilujete o to si titul nejrychlejšího hasiče z roku 2017 obhájit?

Příští rok? Tak ten bude pěkně nabitý! A to i proto, že původně letošní MS v Dánsku je přesunuté na květen příštího roku. Mimochodem, letošní zrušení mě opravdu mrzí, jelikož za mnou přímo do dějiště MS chystalo přijet a podpořit mě mnoho kamarádů a známých od nás z Dílů. Chystala se tam také moje rodina, a dokonce už měli zaplacené ubytování v několika chatách. Budu doufat, že jim nadšení a touha mě podpořit vydrží i do příštího roku a vydají se na mistrovství příští květen. Na červen je tradičně plánované mistrovství Evropy a přelom července a srpna vyplní spolu s letní olympiádou největší sportovní akce světa Policejní a Hasičské Světové hry v Rotterdamu. Do toho se plánuje minimálně pět kol Českého poháru. Bude třeba se na vše náležitě připravit a neudělat ve světě ostudu!