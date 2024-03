A tak jsme se na to zeptali ředitelů gymnázií v Domažlicích a v Klatovech. Zeptali jsme se také, kolik mají přihlášených dětí a kolik jich přijmou, nebo co je předností dané školy.

Není pochyb o tom, že o studia na gymnáziích je velký zájem, což potvrzují i jejich ředitelé. Bohužel počet přihlášených mnohdy i trojnásobně převyšuje počet přijatých žáků. Na Gymnázium J. Š. Baara přijali minulý rok do každého ročníku 32 studentů. I tak je to ale mnohem méně, než bylo přihlášených. „Vloni se na osmileté studium hlásilo 78 žáků, na šestileté 91 a čtyřleté 71. Letos máme na osmileté studium 59 přihlášek, šestileté 61 a čtyřleté 58 přihlášek. Do každého ročníku budeme přijímat 30 studentů,“ uvedla ředitelka domažlického gymnázia Jana Štenglová.

Nejvíce čtenáře zajímalo, kolik bodů přijatí uchazeči na dané studium získávají při přijímacích zkouškách. Na domažlickém gymnáziu tomu bylo v vloni takto: osmileté studium matematika max 34 bodů, český jazyk 34 bodů, šestileté studium matematika 36 bodů, český jazyk 42 bodů a čtyřleté studium matematika 42 bodů, český jazyk 48 bodů.

O zájem o studium na této škole není pochyb. „Jsme škola z menšího města a zájem je rekordní. Studentům se věnujeme systematicky, jak nadaným, tak těm, kterým studium příliš nejde. Máme výborné výsledky v mezinárodních soutěžích. Naši studenti mají 95procentní úspěšnost přijetí na vysoké školy, jen výjimky se nedostanou,“ uvedl ředitelka domažlického gymnázia, kde se rovněž jako na jedné z mála škol skládá certifikovaná zkouška z němčiny.

Mnoho žáků se hlásí také na studium na Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech, kde letos přijmou na osmileté studium 30 žáků, na šestileté rovněž 30 žáků a na čtyřleté 60. „Loni po odvolacím řízení bylo přijato na osmileté studium 32, na šestileté studium 32 a na čtyřleté studium 63,“ uvedl ředitel klatovského gymnázia Václav Vogeltanz s tím, že přihlášku na gymnázium si ale podalo žáků mnohem více. Letos podalo přihlášku na osmileté studium 72 uchazečů, na šestileté 80 uchazečů a na čtyřleté 126. Loni mělo zájem o studium na gymnáziu 88 žáků na osmileté studium, 102 na šestileté a 111 na čtyřleté studium. „Je nutno si ale uvědomit, že loni si uchazeči mohli dát maximálně dvě přihlášky, letos si mohou dát tři,“ poznamenal ředitel.

A jak se dařilo při přijímacích zkouškách na klatovském gymnáziu? Vloni tomu bylo takto: osmileté studium matematika: 34 - 13 bodů, český jazyk 40 - 21 bodů, šestileté studium matematika: 39 - 27 bodů, český jazyk 38 - 21 bodů a čtyřleté studium matematika: 49 - 17 bodů, český jazyk 50 - 25 bodů.

O studium na gymnáziu je stále velký zájem. Ředitel tak Deníku sdělil několik důvodů, proč tomu tak je. „Zájem o naši školu je z důvodu kvalitní přípravy na vysoké školy všech zaměření, úspěšnosti u maturitních zkoušek i na vysokých školách, kvalitní výuky cizích jazyků, využití moderních technologií. Nabízíme širokou nabídku volitelných předmětů, díky kterým se studenti v posledních třech ročnících studia specializují na konkrétní vysoké školy. Dále je to výuka moderních technologií, využití tabletů při výuce, moderní rekonstruované učebny, laboratoře a sportoviště, kvalitní výuka cizích jazyků. Kromě jiného také řada exkurzí vnitrostátních i zahraničních.“

Většina absolventů odchází na vysoké školy a naprostá většina dle ředitele zvolenou vysokou školu také úspěšně dokončí.