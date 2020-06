Místo pyramid s květinami by někteří obyvatelé rádi postavili zpět bronzovou sochou pohraničníka se psem, které se přezdívalo Golem. Socha se v 90. letech ztratila, dnes leží v Technických službách.

„Myslím, a stále si za tím stojím, že ta socha patří někam do muzea, určitě ne zpět do veřejného prostoru. Neumím si jednoduše představit, že bych v dnešní době jezdil do zahraničí kolem pohraničníka, co na mě míří samopalem,“ uvedl místostarosta Domažlic Stanislav Antoš na dotaz, zda město zvažuje návrat sochy.

„Stačí nepříjemné pocity, které vyvolalo uzavření hranic z důvodu epidemie, a to byl pádný důvod,“ pokračoval Antoš s tím, že v návratu „Golema“ vnímá spíše neúctu k symbolům a špatné pochopení jejich významu.

„Pro většinu lidí je ta socha důležitější kvůli psovi, kterého si každý chodil hladit. Nejde ale o psa, naopak o pohraničníka a to, co symbolizuje a proč byl postaven,“ řekl místostarosta. „Golem“ tak světlo světa znovu jen tak nespatří.