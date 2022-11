Pro výstavbu strategického podnikatelského parku i s ohledem na pravidla Evropské unie je podle mluvčího Škody Auto Pavla Jíny potřeba minimálně 250 hektarů. „Respektujeme přitom přání obcí, aby se plocha nezvětšovala. Právě tato rozloha je současným kompromisním návrhem, který umožňuje závod do zóny umístit a zároveň maximálně oddělit provoz zóny od okolních obcí a rezidenčních oblastí,“ sdělil mluvčí.

Vadilo by vysoké napětí

Dotčené obce, které proti stavbě dlouhodobě bojují, ale trvají na areálu o maximální velikosti 200 hektarů. Deníku to řekl starosta Dobřan Martin Sobotka, který se jednání o stavbě přímo účastnil. „V současné době nám ale hlavně vadí vedení velmi vysokého napětí, které by dramaticky zasáhlo do krajiny v mikroregionu. Nechceme, aby projekt snížil kvalitu života našich občanů,“ argumentoval Sobotka.

Dodal, že obce chtějí mj. řešit dopravní situaci, která by se vznikem průmyslové zóny významně zkomplikovala.

Plzeňský primátor vyzval vládu, aby nemlžila a o Gigafactory jednala i s městem

Pavel Jína doplnil, že pokud dojde ke shodě se všemi zúčastněnými stranami, mohl by provoz zaměstnat po úplném dokončení jeho výstavby až 4000 zaměstnanců, přičemž zhruba polovinu by měli tvořit stávající zaměstnanci Škody Auto s vazbami v regionu. „Počet zaměstnanců bude růst v letech postupně v souladu s několika fázemi výstavby a neměl by na základě dohody s obcemi a se státem pro celou zónu přesáhnout 5 000,“ informoval mluvčí s tím, že inovativní technologie přináší nové kompetence, proto bude počet zaměstnanců v přímo oblasti růst postupně a po menších počtech.

Volkswagen má pro gigafactory vytipované lokality také třeba v Polsku nebo Maďarsku. V České republice se v souvislosti s možnou výstavbou obří fabriky hovořilo také o místech na Chebsku, Přerovsku či v Prunéřově na Ústecku. Podle Pavla Jíny už jsou ale tyto lokality mimo hru. „V České republice neexistuje žádná jiná lokalita, která by splňovala všechny požadavky na vybudování GigaFactory koncernu Volkswagen,“ zdůraznil. Premiér Petr Fiala po čtvrteční schůzce se zástupci města Plzně a Plzeňského kraje oznámil, že vláda nechá zpracovat studii o možných dopadech výstavby továrny na okolí.