Faru nechala koncem 17. století postavit Anna Feliciana z Wunschwitz, jež podporovala duchovní život ve městě. „Dlouho zůstalo orámování s baldachýnem na fasádě prázdné, až do něj na přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století přibyla freska Panny Marie od poběžovického výtvarníka Jaroslava Pecha,“ uvedla Eva Vondrašová za dobrovolníky.

Ti tamější barokní budovu, která patří církvi, využívají na různé kulturní akce. „Mnoho věcí zvládneme obstarat sami. Na záchranu fresky ale potřebujeme pomoc odborníků, jejichž práci bychom rádi zaplatili z výtěžku kampaně. V Panně Marii vidíme symbol čistoty, dobra, lásky, porozumění i nového začátku,“ doplnila Potřeba je vybrat 20 tisíc korun. Lidé už darovali více než polovinu sumy. Celkový příspěvek pak Nadace Via, na jejímž webu se lze do sbírky zapojit, zdvojnásobí. Dobročinná akce trvá do konce října.