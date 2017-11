FOTOGALERIE: Ve Kdyni začala výstava Kouzlo zimního času

Kdyně – V Muzeu příhraničí probíhá od začátku listopadu výstava Kouzlo zimního času.

Návštěvníci si ji mohou prohlédnout každý všední den mezi 8. a 16. hodinou.

Tato výstava patří dvěma dámám z Klatovska – Jarmile Strakové a Ivetě Říčkové. Vystaveny jsou zde věci z jejich sbírek, každá sbírá něco jiného. Paní Říčkové patří zejména vánoční dárky – saně, lyže, hračky atd. Paní Straková je členkou spolku betlemářů Plzeňského kraje a vystavené hliněné betlémy sama vyrábí, od vytvoření figurek z hlinky až po vypálení v peci, kterou má konečně i doma. Zajímavostí této výstavy jsou tzv. krušnohorské pyramidy, které připomínají známější andělské zvonění.

„Přišli jsme si prohlédnout do zdejšího muzea vánoční výstavu, o které jsme se dozvěděly na plakátech, které byly vyvěšené po okolí. Je to pěkné, moc se nám to líbí,“ řekla k výstavě návštěvnice paní Krejbichová, která do muzea přišla za doprovodu své kamarádky.

„Zájem o výstavu je velký hlavně díky tomu, že se blíží Vánoce a Advent. Počítáme s tím, že zájem o výstavu ještě naroste ve chvíli, kdy adventní čas nastane. Určitě počítáme s tím, že počet návštěvníků bude vyšší. V těchto dnech na výstavu přichází zhruba deset lidí denně“, sdělil Marcel Paška, pracovník kdyňského Infocentra, které je součástí Muzea příhraničí, v nemž můžete zhlédnout výstavu z Kouzlo zimního času.

Ke shlédnutí vernisáže je relativně ještě čas až do 9. ledna příštího roku.

Srdečně Vás na ni zvou Město Kdyně společně s Turistickým informačním centrem Kdyně.