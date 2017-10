FOTOGALERIE: V zaniklé Lučině vznikne naučná stezka, vrátí se i socha

Lučina – Naučná stezka zaniklou obcí, zakonzervování odhalených pozůstatků staveb, detailní průzkumy ve spolupráci s archeology, vybudování pavilonu, který zastřeší odkryté zdi a poskytne i zázemí turistům, a vytvoření repliky sochy sv. Jana Nepomuckého, která původně stála na podstavci na návsi. To jsou hlavní výstupy z projektu Naučná stezka Lučina-skanzen odhalené minulosti, který začíná v těchto dnech.

„Projekt by měl být ukončen do 31. srpna 2019,“ zmínila Zuzana Langpaulová, která má akci na starosti za Svazek Domažlicko, který je vedoucím partnerem přeshraničního projektu.

Místo, kde do konce 40. let stála vesnice Lučina/Grafenried, se stalo symbolem česko-německého setkávání a společných pohledů do minulosti.

„V roce 2012 provedl první odkryvy domažlický historik Zdeněk Procházka se svým týmem. Tehdy odhalili

zbytky kostela sv. Jiří. Pak se do prací zapojili z německé strany Helmut Roith a jeho kolegové. Velkou zásluhu má Hans Laubmaier, rodák z Grafenriedu, který práce finančně podporuje prostřednictvím Sdružení rodáků,“ popsala dosavadní aktivity Langpaulová.

Pan Laubmaier byl křtěn v kostele, jehož základy před pěti lety odkryl tým Zdeňka Procházky.

Dobrovolníci pak postupně odkryli i základy fary, hřbitova, pivovaru, sklárny a dalších objektů.

Místo se stává turistickou atrakcí. Za hezkého počasí ho navštíví i stovka lidí denně.

V rámci chystaného projektu provede Zdeněk Procházka detailní průzkum lokality i ve spolupráci a archeology a pracovníky Západočeského muzea. Vznikne podrobná zpráva, na jejímž základě bude provedeno zakonzervování odkrytých objektů, aby je nepoškozovaly vlivy počasí.

„Celkový rozpočet projektu je 250 tisíc eur, EU hradí 85 procent, státní rozpočet 5procent a zbytek je na Svazku Domažlicko a obci Nemanice,“ vyčíslila Langpaulová.

„Jsem rád, že Evropská unie podpořila projekt v době, kdy neprožívá nejšťastnější období. V období krize jsou snahy lidi od sebe oddělit, přestat mezi sebou komunikovat. To už tu několikrát bylo. Náš projekt říká, že historii nelze vymazat. Naopak se z ní musíme poučit a už ji neopakovat. Musíme si připomínat, že v pohraničí se v minulosti děly zrůdnosti z obou stran,“ uvedl předseda Svazku Libor Picka na úterním setkání na místě zaniklé obce, které mělo za cíl projekt představit a zahájit.