Na drive-in stanovišti v domažlickém areálu Správy a údržby silnic Plzeňského kraje museli prokázat svou totožnost a to, že jsou v izolaci a karanténě. Poté dostali od Aleny Loušové a Jana Mayera hlasovací lístky. Obálky se svými favority vhodili do urny skrze otevřené okénko. Podle zapisovatele a třetího člena volební komise Josefa Kuželky dorazili ve středu na drive-in stanoviště pouze tři lidé.

Přidala se k němu i jeho žena Kamila Veselá, u níž už se koronavirus prokázal. „Nakazila jsem se v práci. Naštěstí mám jen lehký průběh. U manžela a dětí ještě nevíme, jak dopadnou. Mysleli jsme si, že můžeme hlasovat v Plzni, když jsme tam jeli na testy, ale poslali nás zpátky do Domažlic, kam spadáme,“ uvedla Veselá z Ohučova. Další kilometry navíc však manželům nevadily. Partneři se shodli, že účast se volbách berou jako svou povinnost. „Alespoň jsme se projeli a jsme trochu na vzduchu,“ vtipkovali.

Roman Veselý nejdříve vyrazil na PCR test do Plzně, pak zamířil na drive-in stanoviště do Domažlic, aby hlasoval ve sněmovních volbách. Ve středu byl prvním, kdo na speciálně zřízeném místě pro lidi v karanténě či izolaci, volil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.