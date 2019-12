Před přestřižením pásky celému objektu aqua centra požehnal domažlický farář Mirosław Gierga. Poté se vzácní hosté vydali na prohlídku nově zrekonstruovaného areálu. Během prohlídky všechny překvapil starosta Zdeněk Novák, který se rozhodl tobogan a relaxační bazén vyzkoušet. Slavnostní otevření a přestřižení pásky se uskutečnilo včera. Návštěvníci si bazén se všemi atrakcemi mohou vyzkoušet od dnešního dne.

„Celkové náklady na rekonstrukci a dostavbu plaveckého bazénu včetně vybavení činí 300 milionů korun,“ vyčíslil domažlický místostarosta Stanislav Antoš. Kompletní investice pokrývá rozpočet města Domažlice.

Součástí objektu je i saunové centrum, prostor pro ricochet, dráhy pro kuželky a bowling a také restaurace a ubytovna. „Vybavení do ubytovny bude dodáno v nejbližších týdnech, s otevřením počítáme zřejmě na počátku příštího roku,“ uvedl Dalibor Kubů, jednatel Správy sportovních zařízení města Domažlice. „Kuželková dráha splňuje mezinárodní standardy, takže se zde budou moci konat i mezinárodní soutěže,“ doplnil starosta města Zdeněk Novák.

Pro maximální komfort mohou mimo jiné návštěvníci využít restauraci, která je přístupná z mokré i suché části objektu. Hned nad restaurací se pak nachází konferenční sál, moderní čtyř- dráhová kuželna a dvě dráhy bowlingu. „Pokrytí společenského sálu může být různorodé, od sportovní akcí až po konference či společenské akce,“ doplnil Dalibor Kubů, jednatel Správy sportovních zařízení města Domažlice.

Sportovat, bavit se i relaxovat můžete do aqua centra přijít každý všední den od 13 do 21 hodin. O víkendech je pak otevírací doba prodloužena od 10 do 21 hodin. Více informací se dočtete na novém webu: www.sportoviste-domazlice.cz.

Na kompletní rekonstrukci začali stavbaři pracovat v červenci 2018. Po roce a čtvrt předali hotové dílo městu. Přípravné práce na zprovoznění objektu začaly již v září. Od prvního října v bazénu probíhal zkušební provoz, během kterého sportovní bazén využívaly děti při školním výcviku plavání a členové plaveckých oddílů při tréninku.