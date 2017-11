FOTO: V domažlické galerii vystavuje Alena Anderlová z Klatov

Domažlice – Mladá malířka Alena Anderlová z Klatov vystavuje v domažlické Galerii bratří Špillarů. Její výstava byla zahájena úterní vernisáží.

„Pochází z malířské rodiny, její dědeček byl byl Bedřich Anderle, pocházel z Bezděkova. V roce 2005 absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliérech Antonína Křížka a Michala Rittsteina, který je spjat s Domažlickem, svůj ateliér má dosud v Brnířově,“ představil výtvarnici Marcel Fišer, šéf chebské galerie GAVU.

„Ona i několik jejích souputníků tvoří v současném českém umění rittsteinovskou linii. Dílo svého profesora převzali a rozvíjejí jej dál, v jejich tvorbě je patrná například takzvaná česká groteska. U ní je patrné elegantní malířské podání, v jejích obrazech jsou patrné příběhy,“ uvedl Fišer.

Zmínil také, že u autorky je patrný posun v tom, co dělala před deseti lety a co dělá dnes: „Proměňují se její témata i malířská forma. Původně měla hladce malované obrazy, nyní do nich nanáší struktury, rytmus a otisky nějakých materiálů. Obrazy tak někdy působí někdy až jako krajkové.“

Po skončení akademie se Anderlová v roce 2005 vrátila do Klatov, získala místo na ZUŠ, etablovala se, pravidelně také vystavuje.

„Je velmi obtížné pro umělce, kteří jsou mimo hlavní centra, jako jsou Praha nebo Brno, najít si vnitřní motivaci a sílu pokračovat ve své tvorbě. Obvyklé je, že umělci po skončení akademie odchází z regionů,“ připomněl Fišer.