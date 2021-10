Akce je vlastně pozdní oslavou autorových pětašedesátých narozenin, která se musela kvůli opatřením proti šíření koronaviru o rok a půl posunout. „Mám radost, že se nám to konečně povedlo,“ řekl výtvarník. Výstava s názvem Nikdy nepřerostu touhu odkazuje na Sikovo umělecké nadšení. „Pořád chci tvořit. Dokud můžu a zdraví mi slouží, rád by se věnoval tomuto velkému koníčku,“ doplnil.

V plzeňské galerii si příchozí prohlédnou průřez jeho prací, převažují však díla z poslední doby, kde dominuje fialová a růžová barva. „Václava Siku znám mnoho let. Tentokrát jsem ho chtěla představit trochu jinak. Často ho lidé znají hlavně díky pestrým obrazům. Ale on má i jiná tvůrčí období, kdy se věnuje právě geometrické abstrakci a barvy používá velmi úsporně,“ shrnula kurátorka výstavy vystupující pod pseudonymem Sráč Sam. Vernisáž se koná ve čtvrtek od 17 hodin. Zájemci se do galerie mohou přijít podívat až do konce října.