Setkávají se tam skupinky Čechů i Němců a přímo přes zátaras si předávají zboží na druhou stranu hranice. Často se při tom vůbec nechrání. Podle policie se ale neděje nic protiprávního.

„Mezi Železnou Rudou a Bayerisch Eisenstein jsou vazby, takže pochopím, když někdo předá známému něco na druhou stranu hranice. Ale to, co se tam děje, je něco úplně jiného. Češi a Asiaté tam prodávají tabákové výrobky německým zákazníkům a českým pendlerům, kteří jsou momentálně v Bavorsku na tři týdny v práci. Kromě toho předávají pendleři německé potraviny na českou stranu. Shlukuje se tam velké množství lidí a mnohokrát i bez ochranných pomůcek. Máme tak pochopitelně strach z šíření nákazy,“ řekl Deníku muž, který bydlí blízko hranic. Dodal, že ve čtvrtek se na hranicích objevil dokonce stánek, který ale policisté přikázali odstranit. I poté se ale přímo nad zátarasy čile obchodovalo, a to v pátek i o víkendu. „Zatímco já jsem opakovaně kontrolován, tohle nikdo neřeší,“ posteskl si čtenář Deníku.

„Pohyb zboží přes hranici není zakázán. Pokud Čech stojí na české straně hranice a Němec na německé, nic neporušují,“ uvedla krajská policejní mluvčí Martina Korandová. Dodala ale, že je nutné, aby Češi dodržovali bezpečnostní opatření a chránili se. „Situaci na místě prověříme, budeme tam jezdit na pravidelné kontroly,“ uvedla Korandová.