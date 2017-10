FOTO: Mánesova ulice prochází proměnou

Domažlice – Na největším domažlickém sídlišti Kozinovo Pole v Mánesově ulici probíhá celková rekonstrukce komunikací. Město vyjde na 5,7 milionů korun.

„Cílem je zvýšit počet parkovacích míst, která budou na straně u komplexu Družba ve formě šikmého stání. Další nutností je vybudovat řádnou zastávku pro autobusy, dosud zastavovaly podle standardů z před čtyřiceti let, které dnes nevyhovují. proběhne i rekonstrukce veřejného osvětlení, budou upraveny chodníky, vzniknou dva vyvýšené přechody pro chodce, které zkomplikují rychlý průjezd zejména těm řidičům, kteří se v této ulici v nočních hodinách někdy rádi prohánějí,“ shrnul největší benefity rekonstrukce místostarosta Stanislav Antoš (KDU-ČSL).

Připomněl také, že vzniknou speciální místa pro kontejnery na odpad, ty dnes stojí na silnici.

Stavební práce komplikují místním život. „Ráno v ulici nesvítí všechna světla, je dost šero, člověk musí být opatrný. Chápu, že je to stavba, že to nepříjemnosti přináší, ale už se těším, až to bude opravené,“ říká Jiří Veselka. Připomněl také problémy s parkováním aut poté, co dočasně jsou nedostupné dosavadní parkovací plochy v ulici.

„Moc se těším, až to bude hotové. Teď jsem se přes obrubníky na vozíku nedostal na poštu, do obchodu ani k pekaři. Za přechodem byl vysoký obrubník. Musel jsem objet skoro celé sídliště, abych přejel ulici,“ zmínil Jaroslav Halada, který se pohybuje pomocí invalidního vozíku.

Práce v Mánesově ulici by měly vrcholit za měsíc.

„Na polovinu listopadu je v obalovně objednán asfaltový povrch pro tuto stavbu. Obalovny mají naprosto plnou kapacitu, finišují práce na zhotovení povrchů na mnoha stavbách, proto jsou objednávky přijímány na přesně stanovené termíny,“ zmínil Michal Hájek, vedoucí odboru správy majetku.