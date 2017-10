FOTO: Kdyňští zahrádkáři až do soboty představují letošní výpěstky

Kdyně – Členové Českého zahrádkářského svazu ve Kdyni, kteří letos oslavují 60. výročí od svého založení, pořádají v týdnu od pátku 13. do soboty 21. října svou každoroční výstavu plodů.

Výstava je k vidění každý den, včetně víkendu mezi 9. a 17. hodinou v zemědělském skanzenu v parku u Muzea příhraničí. Tato úplně první výstava proběhla ve Kdyni již v roce 1912. Na výstavě vystavují své kousky převážně zahrádkáři ze Kdyně a z blízkého okolí.

NEPŘÍZNIVÝ ROK

„I přesto, že byl letos mizerný rok jak na jablka a na hrušky, tak i přesto jsou zde k vidění krásné exponáty tohoto ovoce, novější a perspektivnější odrůdy“, komentuje výstavu kdyňský starosta Jan Löffelmann. Je zde k vidění velký sortiment ovoce, převážně jablek, jejichž starší odrůdy letos obstály spíše, než ty nové, ale také ostružiny nebo třeba maliny a hroznové víno. „Je zajímavé, že ani letošní mráz, ani chladné jaro tyto starší odrůdy neohrozily, naopak překvapivě krásně zaplodily, ale je pravda, že loňský rok byl výrazně lepší“, podotkl Löffelmann.

V letošním roce se dařilo hlavně paprikám, rajčatům a dalším druhům zeleniny, které zde návštěvníci mohou také spatřit. Na výstavě jistě nepřehlédnete ani bylinky a vášniví houbaři se jistě pozastaví u zástupců vystavovaných hub, jako jsou například hříbky, hlíva ústřičná, nebo mezi lidmi velice známá a zároveň prudce jedovatá muchomůrka červená.

Místní zahrádkáři, do kterých spadá i kdyňský starosta Jan Löffelmann si potrpí na tom, aby výstava působila na návštěvníky opravdu zajímavě, proto probíhá v místech staré stodoly a je doplněna starým náčiním, které dříve zemědělci používali ke svému řemeslu.

Vypadá to skutečně tak, jak to staří hospodáři dříve mívali doma. Exponáty v kontrastu se starým náčiním vdechnou do výstavy zajímavou atmosféru.

Na výstavě též vystavují své výrobky dvě místní mateřské školy, jejichž výrobky s výstavou úzce souvisí a zároveň ji značně oživí.

„Já jsem do toho velký fanda, v mladších letech jsem do zahrádkářů hodně dělal, takže si potrpím na tom, aby to dobře vypadalo“, doplnil s úsměvem starosta Kdyně.

Jiří Studnička