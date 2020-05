Selfíčkáři a v horších případech i motoristé za sebou zanechávají škody, které jsou kolikrát podobné nájezdu divokých prasat.

Na Domažlicku jsou ale lidé ukázněnější, ačkoli si focení v jeteli neodpustí například v okolí Štichova, kde jetel pěstuje zemědělská společnost AGRO Staňkov a.s.

„Fotí se tam spousta lidí, přijíždějí i rodinky s dětmi a samozřejmě něco pošlapou, ale není to zatím nic dramatického. Nikomu jsme za to nijak nenadávali. Škody jsou minimální, v jakémkoli jiném porostu jsou škody podobné vzhledem k tomu, co lidé někdy dělají. Například že projedou na čtyřkolce přes pole s obilím,“ okomentoval novodobý trend provozní ředitel a zootechnik AGRO Staňkov Petr Weber s tím, že do polí osetých jetelem s auty lidé nevjíždějí, jako tomu bylo například v jiných částech České republiky či na Slovensku. „Zatím větší škody nezaznamenáváme, že bychom se nad tím museli pozastavit. Samozřejmě, pokud by lidé páchali větší škody a viděli je v těch polích, tak bychom je vyháněli. Zatím bych ale řekl, že v poli lidé našlapují opatrněji, než kdyby šlo o jiné pole s běžnou plodinou,“ doplnil Weber.

Jsou ale místa, kde se s tím zemědělci naštěstí vůbec nesetkali. Takovým příkladem je Meclovská zemědělská a.s. „Samozřejmě jetel pěstujeme, někde ho máme i se směskou. Zatím jsme se s tím ale nesetkali, ale pohlídáme si to,“ odpověděl ředitel společnosti Jaroslav Hána.

Že jde ale o velký nešvar, potvrzuje nejenom upozornění Agrární komory České republiky, ale sami komerční fotografové. Těm klienti sami píší konkrétní požadavky na focení v rozkvetlém nachovém poli.

„Letos za mnou s touto poptávkou přišlo pět zájemců. Jelikož takové focení neinzeruji, tak to není tak velká poptávka jako u jiných fotografů, kteří na to cíleně zaměřují reklamu. Taková focení jsem odmítl a snažil se klientům vyjít vstříc jinak, a to najít náhradní variantu. Ve většině případů jsme jej našli v podobě focení parku, v lese a tak dále,“ popsal své zkušenosti fotograf Radek Havlíček s tím, že většinou mají lidé pochopení, když jim objasní, že s takovým focením má morální problémy. „Nakonec sami klienti dojdou k závěru, že jim to za to nestojí a nechtějí se podílet na ničení cizí práce,“ doplnil fotograf, který zároveň upozornil i různé organizace a obdržel i vyjádření ministerstva zemědělství. Podle něj je pole s jetelem něčí majetek, tudíž by kvůli komerčnímu focení měl být kontaktován majitel, s nímž je třeba se domluvit.