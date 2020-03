Do šití roušek se zapojily všechny šikovné ženy v České republice. Není jim situace, kdy velmi potřebné ochranné pomůcky, schází, a to všude.

Roušky šije i Dana Ladmanová. | Foto: Foto: archiv

Mnoho šikovných se i na Klatovsku, a nejde jen o ženy, zapojilo se i mnoho mužů. Všem za to patří velký obdiv. K šicímu stroji usedla i policejní mluvčí Dana Ladmanová, která stříhá, skládá a šije vždy po pracovní době až do noci. "Šila jsem naposled před více lety, když jsem šila věci pro děti. Teď jsem ale znovu usedla, protože je to potřeba. Roušky jsou potřeba, ale je jich nedostatek. Tak si musíme pomáhat," řekla Ladmanová.