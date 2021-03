Do kostela svatého archanděla Michaela ve Všerubech teče. Kulturní památka proto dostane novou střechu. Náklady vyjdou na zhruba 1,2 milionu korun.

Kostel sv. archanděla Michaela ve Všerubech se dočká opravy. | Foto: Deník / Klára Mrázová

Stavba po staletí patřila římskokatolické církvi. Před dvěma lety ji však plzeňské biskupství bezúplatně převedlo na městys, protože nemělo finance na její opravy. Do těch se pustilo vedení Všerub. „Už máme připravenou projektovou dokumentaci. Není to tak dávno, co se střecha rekonstruovala, ale krátce po záruce se začaly objevovat první problémy. Dovnitř teče, použitý materiál úplně nevyhovuje,“ vysvětil starosta Všerub Václav Bernard.