Osvobození zachycovali svými fotoaparáty nejenom Češi, ale také američtí vojáci. Muzeum Chodska v Domažlicích má v archivech několik set dobových snímků. Mezi nimi například i kousky, které pořídili Robert Gilbert nebo Jeese Styles.

Válečný veterán Robert Gilbert se opakovaně na západ Čech vracel. „Měla jsem to štěstí, že jsem se s ním potkala. Domažlice pro něj byly opravdu druhým domovem. Právě tady zažil konec války, což se mu silně vrylo do paměti. Jeho vřelý vztah dokazuje i to, že město dostalo jeho vojenskou pozůstalost,“ uvedla historička Muzea Chodska v Domažlicích Kristýna Pinkrová.