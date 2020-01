Termín daní se blíží, konkrétně podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Vstříc lidem ale vychází i Finanční úřad pro Plzeňský kraj.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Od pondělí 20. ledna do posledního lednového dne, tedy 31. ledna, se upravují úřední hodiny na územních pracovištích. „Odlišně jsou upraveny úřední hodiny na územních pracovištích v Horšovském Týně a v Horažďovicích. Důvodem je přizpůsobení se otevírací době budov městských úřadů, ve kterých územní pracoviště finančního úřadu sídlí,“ řekla Michaela Hošťálková, tisková mluvčí Finančního úřadu pro PK. V Horšovském Týně tak bude otevřeno v pondělí a středy od 8:00 do 17:00, v úterý a čtvrtky od 8:00 do 15:00 a během pátků od 8:00 do 13:30.