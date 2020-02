Pět let je filmový klub součástí Chodského muzea a Domažlic. Vznikl v roce 2015, o tři roky později se k němu přidaly filmové středy. Letošní rok se filmy zaměřily na slavná literární díla ve filmovém zpracování.

Diváci filmového klubu. | Foto: Filmový klub Domažlice

Oblomov, Bílá nemoc, Okno do dvora či Romeo, Julie a tma. Jen zmínka z celé řady literárních titulů zpracované do do filmové podoby v zahraničí nebo tuzemsku. Patří jim středy v Loutkovém sále Městského kulturního střediska Domažlice a pátky v Chodském hradu. Ovšem mládí mezi diváky chybí.