Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo finanční odměnu, a to do Domažlic.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Radek Valerián

Konkrétně jde o zasloužené odměnění pracovníků Městského centra sociálně-rehabilitačních služeb-Domova pro seniory Domažlice. „Finanční odměna je za mimořádné nasazení v době vrcholu koronavirové krize mezi březnem a červnem,“ uvedl za radnici mluvčí Josef Babor. Finanční příspěvek poskytnutý ministerstvem činí 2 330 829 korun. Tato částka za pracovní nasazení zaměstnanců centra se do rozpočtu organizace připsala pomocí rozpočtového opatření. To schválili domažličtí zastupitelé na posledním jednání. Předcházelo tomu ale schválení příjmu samotné dotace, a to na účet města.