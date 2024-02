Ve chvíli, kdy si z útulku Tlapky v naději odvezla Eva Chmelíková z Holýšova domů křížence Tima, došlo jí, jak náročné je útulek vést, a rozhodla se ho podpořit. Každý měsíc pořádala aukce svých výrobků a výtěžek pak na konci roku předala provozovatelce útulku. Tvoření ji naplňuje, ale především uklidňuje. Má vlastní soukromý kadeřnický salon, kde uvádí v praxi svoji kreativitu především při česání svatebních a plesových účesů. Přebývající energii pak přenáší do stromů života, které z korálků, minerálů a drátků ve volném čase vyrábí.

Eva adoptovala psa z útulku Tlapky v naději, odměnou za skvělého parťáka pořádala aukce svých výrobků, výtěžek šel pro útulek. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Příspěvky psích útulků na sociálních sítích nikterak nesledovala, psa si domů pořizovat nemínila. Přesto na ni jednoho dne vyskočil v mobilu obrázek Tima s příběhem, jak se dostal do útulku. „Pejsek mě na první pohled zaujal, ale jak se objevil, tak zase zmizel,“ vzpomíná Eva. Vývoj v rodině ukázal, že čtyřnohý kamarád by se do domku přece jen nakonec hodil. Ve shodě byli s manželem v tom, že pokud pořídit psa, tak jedině z útulku. Přesně v tu dobu se fotografie s Timem, který už trávil v Tlapkách v naději nějaký čas a nedařilo se ho umístit, objevila v Evině mobilu opět. „Jsem tvrdohlavá, prostě Beran, jak si něco usmyslím, není cesta zpět. Tohle bylo jasné znamení a věděla jsem, že chci Tima,“ vypráví dál Eva. Do útulku pak s mužem dojížděli za pejskem asi měsíc a pokaždé si ho brali na procházky, aby se postupně seznámili. Ale Timovi se ven moc nechtělo, měl problém bezpečný prostor útulku opustit a Eva začala o svém rozhodnutí pochybovat.

Zatímco si Eva nebyla jistá, manžel pro změnu úplně jasno měl. A tak přišel den, kdy si měli Tima odvézt. Chlupáč, který se celou dobu bránil jít od útulku dále, všechny překvapil. „Oběhl kotce, se všemi pejsky se sám od sebe rozloučil štěkáním a skočil do auta,“ usmívá se Eva Chmelíková, hladíc Tima. Obava, jak se s novým členem rodiny vypořádá syn trpící Aspergerovým syndromem, byla zbytečná. Ze syna a pejska se stala během krátké doby nerozlučná dvojka. „Bylo to rozhodně skvělé rozhodnutí. Navíc jsme se na vlastní kůži přesvědčili, že adopce pejska není vůbec třeba se bát. Je to náš miláček,“ říká Eva a drbe Tima, který se kolem paničky pořád točí, na zádech.

Hurá, slepá fenka Bábinka má domov. Nebojte se adopce staršího psa, má smysl

„Vést útulek je náročná práce. A to jak fyzicky, tak především psychicky. Proto jsem se tehdy rozhodla, že majitelku podpořím. Ale po svém. Nabízela jsem v aukcích svoji práci, vyrobené stromy života, kterým se již několik let věnuji,“ vypráví mladá žena. Po celý rok každý měsíc uspořádala jednu aukci, díky níž si i lidé uvědomovali, že koupí jedinečného výrobku pomáhají dobré věci. „Podařilo se mi vybrat a do útulku poslat 14 tisíc,“ raduje se zpětně. „Podobnou akci bych ráda časem zopakovala,“ naznačila výtvarnice.

Eva Chmelíková patří mezi ty, kdo neumí nečinně sedět, potřebuje neustále vyvíjet nějakou činnost. V době, kdy ze zdravotních důvodů musela na čas uzavřít svůj kadeřnický salon, se pustila s vervou do ručních prací. Potřebovala se alespoň nějak seberealizovat. Drhala, háčkovala, udělala si kurz kreslení a hledala další inspiraci v různých skupinách na sociálních sítích. „Cítím pořád potřebu něco tvořit, být kreativní, ale zároveň chci být originální. Nemám ráda tuctovost. Nejspíš proto mě zaujaly stromy života,“ svěřuje se umělkyně.

Přijímačky z matematiky zvládají nejlépe žáci ze Staňkova, chválí si semináře

Tvoří ve svém volném čase a dle nálady. „Tohle není práce na výdělek, ale pro radost. Těší mě zpětná vazba od zákazníků,“ přiznává Eva. Začátky byly těžké, nevěděla, co výroba stromů z drátků a korálků či minerálů obnáší. Nakoupila materiál, zkoušela a postupně se zdokonalovala, její technika se vyvíjí i dnes. Strom vám vyrobí dle vašeho přání, anebo si s vámi jen popovídá nebo párkrát napíše, aby si sama udělala svoji představu, z jakých materiálů by měl strom být a co by měl danému zákazníkovi říct. Ke každému stromu pak přidává kartičku se svým vlastním popisem. „Je to taková přidaná hodnota. Mnoho zákazníků mi řeklo, že jsem se přesně trefila do jejich povahy či představy. To mám pak radost dvojnásob,“ pouští další informace ze svého života.

Na facebookovém profilu si vytvořila profil Daruj skvost, kde jsou její výtvory k vidění. Především se jedná o stromy života v různých velikostech, v nabídce jsou také náramky shamballa či čakrové přívěsky. Jeden ze stromů života se stal dokonce svatebním darem. „Také jsem tvořila na zakázku roční cyklus. Čtyři stromy, každý v jednom ročním období,“ popisuje část z asi stovky dosud vyrobených stromů. „Jak dlouho stromy vyrábím, vám neřeknu, u každého je to jiné, záleží, jak se mi chce. Pokud je to věc na zakázku, rovnou klienta upozorňuji, že si bude muset počkat. Někdy je mile překvapen, že je dílo brzo hotovo,“ říká Eva Chmelíková, která se již opět vrátila především ke své kadeřnické činnosti.

Nejkrásnější vánoční dárek, domov, dostala Lajka z útulku v Horšovském Týně

Výtvarnice před časem přijala i další výzvu a technikou string art vytvořila v pražské kanceláři ředitelky společnosti Jan Becher Pernod Ricard 180 centimetrů vysokou lahev becherovky. Zatloukla tehdy více než 2 tisíce hřebíčků a použila 1 270 metrů příze.