Velmi oblíbeným dopravním prostředkem se staly v posledních několika letech elektrokoloběžky. Jejich průměrný výkon se nejčastěji pohybuje okolo 500 W, rychlost pak od 25 do 30 km/h.

Existují však i výkonnější varianty, které dokážou vyvinout mnohem vyšší rychlost. U některých typů se leckdy vyrovná i běžným motocyklům. To může znamenat velký problém ve chvíli, kdy si koloběžkáři krátí cestu po chodnících a v pěších zónách, kde ale nemají co dělat. „Je to stejné jako u cyklistů, pohybovat se mohou jen po silnicích či po cyklostezkách. Pokud zvolí jezdci na elektrokoloběžkách cestu po chodníku, dopouští se přestupku,“ řekla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

„Problém je, že elektrokoloběžky jsou velmi rychlé a chodec, motorista nebo cyklista je zpozoruje pozdě. Nehody mohou mít i fatální následky,“ uvedla za záchranáře Mária Svobodová.

Nárůst počtu jezdců na elektrických koloběžkách se nelíbí ani některým obyvatelům, kteří se cítí jejich stylem jízdy ohroženi. „Denně chodím centrem Plzně do práce a nestačím se divit, kolik koloběžkářů tu potkám a jakou rychlostí kličkují mezi lidmi. Včera měl jeden z nich co dělat, aby nesrazil starší paní, když vjížděl na přechod. Jel nejméně třicetikilometrovou rychlostí,“ řekla Plzeňanka Hana Kolářová.

Nebývalé oblibě se elektrokoloběžky těší v poslední době také v horských oblastech, kde ale jezdci leckdy mohou podcenit příliš náročný terén a jízdní vlastnosti stroje.

„Elektrokola a elektrokoloběžky jsou sice rychlejší než ty klasické, ale tím pádem hůř ovladatelné. To platí obzvlášť na lesních cestách, kde je štěrk a písek a kde se obtížněji zastavuje,“ řekl náčelník Horské služby Šumava Michal Janďura. V případě nehody se škoda může vyšplhat i do statisícových částek a veškeré úhrady míří rovnou za viníkem. Na elektrokoloběžky se totiž zatím nevztahuje povinnost mít sjednané povinné ručení.

Příležitost v tomto stavu vidí představitelé pojišťoven. Apelují na uživatele nejen elektrokoloběžek, ale i elektrokol, aby situaci nepodceňovali a pojistili se. Některé už dokonce nabízejí i speciální odpovědnostní pojištění právě na provoz zmíněných dopravních prostředků. Největší tuzemská Generali Česká pojišťovna nabízí krytí škod způsobených nejen na tradičním kole či koloběžce, ale i v jejich elektrické verzi už také jako součást autopojištění. „Ze zkušeností totiž víme, že řidič bývá zpravidla také cyklistou. Nemluvě o tom, že počet těch, kteří využívají alternativně nebo přímo v kombinaci s řízením auta právě jednokolky, koloběžky a kola, v posledních letech dramaticky narostl,“ sdělil mluvčí Jan Marek.