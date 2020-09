/VIDEO/ Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. Známý verš refrénu Elektrického valčíku z tvorby dua Uhlíř – Svěrák byl hlavním mottem nevolické slavnosti. V sobotu 5. září totiž malá obec Nevolice u Domažlic oslavila jubilejní výročí. Sto let od zavedení elektrického proudu.

Dětské vystoupení při oslavě elektrifikace. | Video: Petra Mlnaříková

„Tehdy to musela být pro Nevolice převratná událost. Taková si zaslouží malou oslavu a to my v Nevolicích máme rádi,“ řekl s úsměvem starosta Nevolic Josef Velek a doplnil, že všichni bohužel víme, jak vypadá stav bez elektřiny. „Naštěstí v dnešní době se můžeme spolehnout ještě na naše mobily,“ doplnil.