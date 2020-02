V budově dříve sídlil školský úřad. V objektu se nachází jedenáct kancelářía dva sklady. Nabídku a informaci o prodeji dostalo i město.

,,Dostali jsme informaci z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, že v pátém kole je nemovitost nabízena za nejnižší podání 4 990 000 Kč,“ uvedl místostarosta Stanislav Antoš.

Cena se od první nabídky snížila o dva miliony. První se stanovila na 7,1 milionu korun a v každém dalším kole byla snižována.

Dům, který je v atraktivní lokalitě a sousedí se zadním traktem radnice, by město bralo, ovšem zadarmo. Jednalo o tom zastupitelstvo na začátku roku 2019 a nyní také domažličtí radní.

„V diskuzi při jednání rady zaznělo, že město objekt využije pouze při bezúplatném převodu od státu. Rekonstrukce památkově chráněného objektu by byla velmi nákladná,“ sdělil stanovisko vedení města místostarosta Antoš. Zastupitelé se na únorovém zasedání v roce 2019 vyslovili 18 hlasy z 19 přítomných proti účasti v dražbě.

Objekt je zhruba tři až čtyři roky prázdný. Během té doby se město snažilo jednat se státem, zda by bylo možné budovu na město převést. Stát ale nijak nereagoval, nakonec přišla nabídka dražby. Dům na první pohled vypadá v dobrém stavu, uvnitř je to ale horší. A právě kvůli vnitřním rekonstrukcím se město do dražby nehrne. „V rámci domluvené prohlídky jsme ho prošli od sklepa po půdu a byli jsme jeho stavem zděšeni. Opravy by vyžadovaly vysoké náklady. Z chodby do nově vybudovaných místností se prochází dveřmi, do kterých jsem se musel se svojí výškou metr sedmdesát ohnout. Když tam chcete otevřít okno, po obou stranách jsou trámy, které velmi znesnadňují přístup ke střešnímu oknu. Místnosti jsou tmavé, není zaveden plyn, jsou tam jen akumulační kamna. Ve vstupním prostoru domu je cítit velká vlhkost,“ popsal po loňské prohlídce budovy její stav starosta Zdeněk Novák.