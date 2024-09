Jan Látka kandiduje do Senátu společně s dalšími osmi uchazeči za obvod č. 11, čili Domažlice a část Klatovska. Během předvolebního období objížděl mnoho akcí, kde se fotil a zveřejňoval záznamy na sociálních sítích. Nyní se mu ale jedna zveřejněná fotografie vymstila. Látka se vyfotil s Domažlickou dudáckou muzikou a zařadil ji do své kampaně. Proti tomu se ale skupina výrazně ohrazuje. „Domažlická dudácká muzika se distancuje od neoprávněného použití fotografie ve volebním materiálu, tištěný i online, pana Jana Látky, který fotografii bez předchozího souhlasu využil ve své volební kampani. Proti uvedení fotografie se ohrazuje a v otevřeném dopise žádá o nápravu,“ uvedla Domažlická dudácká muzika na svém profilu.

Stejně tak tam zveřejnila otevřený dopis pro volebního kandidáta:

Vážený, pane Látko, součástí volebního materiálu týkajícího se voleb do Senátu je tato fotografie Vás společně se členy Domažlické dudácké muziky. Chtěli bychom Vás upozornit, že Domažlická dudácká muzika (ani všichni její vyfotografovaní členové) Vám nikdy nedala souhlas s použitím této fotografie ve volebním materiálu či k jakémukoliv jinému využití.

Vyzýváme Vás tedy, abyste okamžitě přestal používat tuto fotografii ve svém volebním materiálu či jinde a okamžitě zajistili, aby volební materiál obsahující tuto fotografii nebyl dále distribuován či používán (včetně webových stránek).

Zároveň Vás vyzýváme, abyste se okamžitě Domažlické dudácké muzice (a jejím členům za neoprávněné použití fotografie omluvil.

Látku celá situace mrzí. „Podnět od Domažlické dudácké muziky jsem obdržel v pátek v podvečer. Velice mě to celé překvapilo, protože jde o fotku více než sedm let starou a jsem na ní s DDM v Senátu, kam přijeli na moje pozvání. Fotku jsem umístil spolu s dalšími fotkami na skládačku bez jakéhokoliv popisku, který by spojoval DDM s mojí kampaní. Po obdržení podnětu jsem se členům DDM omluvil a uznal svoji neúmyslnou chybu. Až dnes jsem se dozvěděl, že DDM řeší podnět takto veřejně. Přiznám se, že nechápu proč. Spousta lidí se na mne obrací s otázkou, proč se se mnou vůbec DDM fotila, když jim vadí zveřejnění fotografie," reagoval pro Deník kandidát na senátora.

Po uveřejnění stížnosti dudácké muziky se strhla diskuze, jak to na sociálních sítích bývá. Lidé se Látky zastávají, ale také ho odsuzují. „Podle mě se lidé fotí s mnohými hodně často, ale většinou je to do vlastního archivu a nikdo pak nepočítá s tím, že by fotografii využil jako propagaci. V tomto případě kapelu chápu, protože to může vypadat jako když ho podporují a chtějí volit, což může a nemusí být jinak. Měl se zeptat,“ uvedla Michaela Venclíková.

Jiní uvádí, že se s ním neměli fotit, když nechtějí, aby byla fotka někde zveřejněna.