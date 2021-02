Očkování druhou dávkou vakcíny proti onemocnění covid-19 v Plzeňském kraji pokračuje. Doprovázela ho však nervozita kvůli výpadku dávek. Některá zařízení v kraji měla totiž obavy, aby do stanovené lhůty 28 dnů od první injekce stihla naočkovat i druhou dávkou.

Domažlická nemocnice zatím naočkovala přes 600 lidí. Další zásoby vakcíny Pfizer dostane příští pondělí, kdy speciálně proškolení zaměstnanci začnou okamžitě poskytovat druhou dávku. První na řadu přijdou zdravotníci, po nich klienti sociálních zařízení. Podle manažerky kvality Moniky Hubáčkové, která má očkování v Domažlické nemocnici na starosti, budou opět fungovat mobilní týmy, které s druhou dávkou vakcíny zamíří například do domovů pro seniory. „Za čtrnáct dnů už bychom měli mít dostatek zásob. Problém byl především u seniorů starších osmdesáti let, jimž jsme museli původní termín bohužel zrušit. Doufejme, že co nejdříve jim dáme termín nový,“ sdělila Hubáčková. Doplnila, že dosud je naočkována asi polovina personálu nemocnice.

Nervózní z výpadku dodávky vakcíny byli třeba v tamějším Městském centru sociálně rehabilitačních služeb, pod nějž spadá domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Právě tato zařízení patřila ke koronavirem nejvíce zasaženým místům v kraji. Na covid-19 zde zemřelo 10 klientů z 82. „Ztráty jsou to hrozné. Situace byla pro všechny velmi náročná. Zájem o očkování je u nás velký, protože zaměstnanci i senioři viděli, co onemocnění dokáže napáchat. Netrpělivě čekáme na druhou dávku vakcíny,“ řekla ředitelka centra Hana Hrušková.

Podle hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové by do konce tohoto týdne měli vakcíny v Domažlicích dostat a lhůta 28 dnů od první dávky bude dodržena. „V Domažlicích se s očkováním začalo až po 11. lednu, což znamená, že do 9. února jsme v limitu. Nikdo proto nemusí mít strach, že by naočkován nebyl,“ upozornila hejtmanka s tím, že vakcíny by měly tento týden dorazit do všech krajských nemocnic.

Na očkovací strategii v kraji dohlíží hejtmankou nově zřízená očkovací komise. Předsedou komise je vedoucí odboru zdravotnictví Jan Karásek, členy komise jsou předseda výboru pro zdravotnictví Richard Pikner, krajský koordinátor očkování Petr Pazdiora, Miloslav Beneš za Fakultní nemocnici Plzeň, ředitel krajské hygienické stanice Michal Bartoš a Miroslav Zábranský za Nemocnice Plzeňského kraje.