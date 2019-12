Vše začalo jako běžná situace. Eva Schmidt navštívila pobočku a chtěla své záležitosti vyřídit u přepážky. Ovšem pak dle jejich slov na ni u vstupu zaměstnankyně pobočky zařvala otázku. ‚Kolik je vám let, že neumíte pracovat s automatem?‘

„Připadala jsem si, jako bych nastoupila do tramvaje, a ne že jsem ve státní instituci. Jestli je někomu 20 let nebo 40 let není důvodem nejít k přepážce, když to potřebuji,“ řekla Eva Schmidt s tím, že si na jednání stěžovala. „Je vrchol sprostoty, že někdo takový obsluhuje klienty,“ pokračovala rozčílená klientka.

Dotaz na věk byl ale míněný jinak. „Otázkou rozhodně nikdo nechtěl nikoho urazit. Zaměstnankyně pobočky ptala z toho důvodu, aby mohla případně nabídnout zadání příkazu přes přepážku bez účtování poplatku ve výši 80 korun,“ vysvětlila Kamila Švédová z oddělení péče o klienty s tím, že nic nebylo myšleno netaktně.

Zaměstnankyně domažlické pobočky chtěla naopak Evě Schmidt pomoct ušetřit poplatek, který se od určitého věku klienta neplatí.

Vyřízení stížnosti se však Evě Schmidt nelíbilo a oslovila se stejnou záležitostí i ombudsmanku. „U nás v Německu by se v jakékoli instituci tohle nestalo. Jde o to, že manažerka pobočky neprovedla žádné kroky a ta zaměstnankyně stále obsluhuje klienty,“ pokračovala Schmidt.

„Manažerka pobočky situaci se svým zaměstnancem projednala. Společně hledaly, kde mohlo jednání ze strany zaměstnance vyznít špatně a jak se toho do budoucna vyvarovat,“ uvedla Renata Doudová, ombudsmanka České spořitelny s tím, že se nikdo nechtěl nikoho dotknout, nelze ale však vyloučit neobratnost v jednání. Dále Doudová ujišťuje, že jsou zaměstnanci opakovaně školeni, a to jak ve znalostech bankovních produktů a služeb, tak i v jednání s klienty. „Manažerka pobočky učinila kroky k nápravě. Konkrétní kroky jsou ale vnitřní záležitostí banky,“ dodala na závěr Doudová.