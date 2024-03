Blíží se jaro a s tím i chuť vydat se na silnici na kolech. K tomu, aby se tam nestávaly nehody, slouží mimo jiné také výcvik na dopravních hřištích a jedno takové se otevře opět v Domažlicích, kde se nachází pod nemocnicí, u silnice na Petrovice.

Dopravní hřiště v Domažlicích. | Foto: se svolením města Domažlice

„Pro výuku jej využívá několik autoškol a také Policie ČR v rámci nácviků zastavování vozidel," uvedl domažlický starosta Stanislav Antoš. Doplnil, že rada města policistům plochu pronajala na celkem 20 dní v období od března do listopadu. Vloni pronájem trval 23 dní.

Město počítá od 1. dubna do 31. října také s otevíracími hodinami pro veřejnost. „Bude zpřístupněno ve stejných časech jako v roce 2023, tedy v pátek od 11 do 19 hodin, v sobotu od 10 do 12 a v neděli od 12 do 16 hodin," upřesnil vedoucí odboru správy majetku MěÚ Domažlice Martin Janovec.

Městská policie uspořádá na dětském dopravním hřišti 17. a 18. dubna druhý ročník preventivní akce Na silnici bezpečně. „Je určena pro žáky pátých tříd domažlických škol. V jejím rámci bude hodnocena jízda na kole, znalost dopravních značek, základy první pomoci nebo přehled o výbavě kola," uzavřel Antoš.