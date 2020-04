Nové klienty nepřijímáme. To zní v současnosti z domovů seniorů a sociálních zařízení Plzeňského kraje. Reagují tak na šíření onemocnění Covid-19, které způsobuje nový typ koronaviru.

Hejtman Josef Bernard také vyzval rodiny klientů, aby si své příbuzné v době epidemie pokud možno vzaly do domácí péče. Náměstek hejtmana pro sociální věci Zdeněk Honz si však myslí, že by lidé měli raději zůstat v zařízeních. „Na prostředí jsou zvyklí a navíc mnoho z nich už svůj domov nemá nebo se o ně rodina nemůže naplno postarat,“ vysvětlil svůj postoj Honz.

Kraj ve všech domovech zpřísnil opatření. „Do domovů mohou pouze jejich obyvatelé, kteří se vracejí z nemocnice, ale musí u nich být provedený test na koronavirus,“ popsal náměstek.

NÁHRADNÍ PROSTORY

Nákaza se zatím objevila jen u jednoho klienta domažlického domova pro seniory, přesto hejtmanství počítá s variantou, že by se koronavirus mohl zanést i jinam. „Pokud se infekce do některého z našich zařízení dostane, izolovali bychom nemocné do náhradních prostor, kde by měli veškerou péči, a zároveň bychom tím zamezili šíření nemoci mezi zdravé,“ poznamenal Honz s tím, že domov se zvláštním režimem Clementas v Janovicích nad Úhlavou v případě potřeby nabídne až 180 lůžek.

Přísná opatření přijala také plzeňská sociální zařízení. „Týdny v nich platí zákazy návštěv, neprobíhají společné akce, minimalizuje se možnost potkávání personálu, mapují se zaměstnanci, zda nepřišli do kontaktu s nakaženým, dezinfikují se prostory a nákupy pro klienty,“ uvedla mluvčí magistrátu Eva Barborková.

Připraven je i Městský ústav sociálních služeb Klatovy, který spravuje domov pro seniory v Klatovech a v Újezdci. „V Klatovech je více jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením, takže personál je schopen pečovat o klienty s dodržením všech doporučených hygienických pravidel. U klientů dvoulůžkových pokojů můžeme využít izolaci. V Újezdci jsou převážně dvoulůžkové pokoje, ale i zde je výhoda, že mají vlastní sociální zařízení. Vyčlenili jsme dvě místnosti jako izolaci,“ uvedla ředitelka Alena Kleinerová.

Personál rovněž zvládá pracovat podle režimových opatření. „V zařízeních zaměstnanci zatím nezůstávají, kdyby ale bylo potřeba, tak máme připravené zaměstnance, kteří jsou ochotni při karanténě zůstat v našich zařízeních,“ dodala.

Tři domovy pro seniory spravuje Centrum sociálních služeb (CSS) Tachov dva v Tachově a jeden v Kurojedech a všude jsou připraveny izolované pokoje na případnou karanténu.

ZŮSTAŇTE V POKOJÍCH

Obyvatelé domovů se nesmějí z areálu vzdalovat, většinou ani nevycházejí z pokojů. „Jsou to brutální opatření, klientům jsme doporučili, aby zůstávali v pokojích,“ uvedla ředitelka CSS Lucie Báčová. Pro tachovská zařízení CSS je podle ředitelky prozatím výhodou, že klienti, kteří byli dočasně hos-pitalizováni v nemocnicích, tam také zůstávají. V případě, že by je bylo nutné převézt zpátky, by pravděpodobně byli umístěni do karantény.